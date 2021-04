Oorlogsmonumenten in gemeente Someren gaan digitaal ‘om ook jongere generatie te bereiken’

VierKeer­Wij­zer: Kinderen van 't Rendal in Lierop leren op hun eigen manier over poolgebie­den en planeten

19 april LIEROP - Ben je een doener of meer een kijker? Werk je graag samen of liever alleen? Op basisschool 't Rendal in Lierop krijgen kinderen veel vrijheid om te kiezen hoe ze willen leren. De school is de tweede in Brabant die het predicaat VierKeerWijzer mag dragen.