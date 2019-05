Oorlogsverhalen uit De Peel vertellen

‘Tijdelijke zorgwonin­gen in tuin bij zusters Asten’

6:30 ASTEN - Door de aanhoudende vergrijzing blijft de vraag naar zorgwoningen voorlopig toenemen. De eigenaar van het zustersklooster in Asten wil daarom acht tijdelijke units plaatsen in de tuin. Het gemeentebestuur is in eerste instantie positief. Het plan verkeert nog in een erg pril stadium, zegt Willem Schellekens van Livin Concepts. Zelfs de huurder van het complex waarin ook zorgcentrum Hof van Bluyssen is gevestigd weet nog van niets.