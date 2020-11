Oostappen houdt vol: Nieuwe aanvraag voor 384 arbeidsmigranten op recreatiepark Prinsenmeer in Ommel

Het is de zoveelste wending in een strijd tussen Asten en Oostappen die al jaren duurt. Op 19 oktober oordeelde de rechter in Den Bosch nog dat de huidige migranten op het park binnen vier weken moeten vertrekken. De huisvesting is illegaal en de gemeente kreeg op alle punten gelijk.

Wel afspraken gemaakt met Asten

Oostappen is het daar niet mee eens, maar houdt een hoger beroep in die zaak nog even achter de hand. Die wordt pas ingediend wanneer er geen akkoord komt over de nieuwe aanvraag.

De Astense recreatiegigant meent in tegenstelling tot de rechtbank dat er wel degelijk zicht is op legalisatie. ,,Wij vinden dat er afspraken zijn gemaakt met de gemeente. Een eerdere rechter vond dat ook, net als de bezwaarschriftencommissie”, aldus juridisch adviseur Marcel Senders namens het bedrijf.

Nog geen hoger beroep

Nu al een hoger beroep indienen wil hij echter nog niet omdat het wellicht onnodig is. Sinds vorige week ligt er immers die nieuwe aanvraag voor een vergunning. Het gaat om 384 buitenlandse werkkrachten. Dat aantal werd eerder al vastgesteld door de lokale politiek, terwijl Oostappen en eerder Hubert Vos pleitten voor een maximum van vijfhonderd. De nieuwe poging om de huisvesting gedaan te krijgen loopt dus of linksom via de rechter of rechtsom via het gemeentehuis.

Kost veel geld

Oostappen moet wel binnen zes weken aangeven of er hoger beroep volgt of niet. Die termijn loopt af op 30 november. Het is zeer de vraag of er voor die tijd al duidelijkheid is over het nieuwe aantal en bijbehorende vergunning. Senders geeft aan dat de gemeente ook termijnen kan opschorten. ,,Ik ga er van uit dat het hoger beroep er komt, ik ben bezig met de voorbereiding”, licht Senders toe. ,,Maar we willen niet procederen om het procederen. Het is ook de vraag: Is het praktisch en zinvol? Want het kost veel geld aan beide kanten. En wie is er dan bij gebaat?

De gemeente Asten bevestigt dat de nieuwe aanvraag is binnengekomen. ,,Verder kan ik er niks over melden. De aanvraag moet namelijk nog in behandeling genomen worden”, aldus een woordvoerder.