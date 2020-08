Oostenwind krijgt weer wat lucht: Molenaar uit Asten betrokken bij bouwplannen in de buurt

Rechter: windvang molen Asten nauwelijks beperkt

17 april ASTEN - Molenaar Geert van Stekelenburg van De Oostenwind in Asten is er via de rechter niet in geslaagd de naburige nieuwbouw te voorkomen van een bedrijf dat wind zou wegnemen. In het geval van een andere bedrijfsuitbreiding moet de gemeente alsnog op zijn bezwaar beslissen.