Op bezoek in de textielfabriek in Beek en Donk: wie weet er meer van?

UIT DE OUDE DOOSBEEK EN DONK - Bakken met klossen garen, grote machines en dames die met folders in de hand door de werkplaats lopen. Voor wie stond er in september 1969 een uitstapje naar een textielfabriek in Beek en Donk op de agenda?

Wie herkent zichzelf of iemand anders op deze foto? Wie weet welke fabriek hier werd bezocht en bij welke gelegenheid dat was? Wie werkten er in de fabriek? Laat het ons weten via helmond@ed.nl.

Volledig scherm Beek en Donk, 23 september 1969. Bezoek aan textielfabriek. © Jozef van den Broek/beeldcollectie RHCe

Volledig scherm Kinderen van het Stedelijk Helmonds Concertkoor op een foto uit 1973. © Jozef van den Broek

Een beroemd Helmonds kinderkoor met een zangertje dat de stad ging besturen

,,In 1975 gingen we naar het Oostblok. We hadden continu veiligheidsagenten om ons heen. Op een festival in Joegoslavië waren we het enige Westerse koor dat een prijs won. Een half jaar na de val van Berlijnse Muur gingen we naar het voormalige Oost-Duitsland. Een unieke ervaring was dat.” René Coolen lepelt herinneringen op aan het Stedelijk Helmonds Concertkoor.

Het Helmondse kinderkoor onder leiding van Roland de Kroon was in de jaren 70-80 van de vorige eeuw een begrip in Helmond en verre omstreken. De zangertjes en zangeresjes reisden wat af voor concerten en sleepten tal van prijzen in de wacht. In 1970 was het het beste jeugdkoor op het Avro-muziekfestival.

Quote Prachtige tijd was dat, met twee volle bussen vol kinderen naar Zwitser­land voor één concert Winnie Snijders

Coolen was 21 jaar lid. Voor veel kinderen was het de manier om kennis te maken met (klassieke) muziek. ,,Dit prachtige koor is de basis geweest voor mijn verdere carrière en heeft geleid tot de Lambertus Concerten waarvan ik nu directeur ben. Ik heb ook een website opgezet met heel veel informatie over dit koor en diverse zaken uit het persoonlijke archief van Roland de Kroon.”

De Kroon was een geweldige man voor wie je graag bij het koor ging, vertellen verschillende oud-leden. ,,Ik heb er een heel fijne tijd gehad”, zegt Harrie van Dijk. ,,Het was wel intensief. Terwijl mijn vriendjes gingen spelen, had ik op maandag, woensdag en vrijdag repetitie. In het weekend waren er optredens. Maar zingen is gewoon zo leuk.”

Alice Cooper versus Gregoriaanse zang

Terwijl zijn broer liever naar Alice Cooper luisterde, genoot Harrie van Dijk van klassiek. ,,Schitterend is die Gregoriaanse muziek. En van zoiets als ‘An der schönen blauen Donau’ krijg ik kippenvel.”

Zijn vader was de podiumopbouwer en reed de vrachtwagen met het orgel en podiumdelen. Zijn moeder ging vaak mee op kamp om te koken. Op de foto staat de jonge Harrie van Dijk - met lang haar - voor de Ehad-bus, vierde van links. Het koor ging naar Zwitserland. De jongen rechts naast Van Dijk is Joost van den Biggelaar.

Uiterst rechts staat Winnie Snijders. ,,Wij hadden een belangrijk concert te verzorgen. Prachtige tijd was dat, met twee volle bussen vol kinderen naar Zwitserland voor één concert”, weet zij nog.

Baard in de keel

Van den Biggelaar noemt meer namen. ,,Naast Harrie staat Cune Drouen. Die woont tegenwoordig in Amerika. Daar weer naast een meiske van Van der Linden uit de Oranjebuurt. Rechts van mij op de foto een zus van haar. Hurkend voor mij mevrouw Bertie van de Laar. Op de voorste rij helemaal rechts met de geruite blouse Paul Brouns en ernaast Wijnand Jongen.”

Op zijn dertiende stopte Van Dijk met het koor. ,,Mijn stem brak. Meiden konden langer door blijven zingen.” Voor hem was geen carrière in de muziek weggelegd. Van Dijk ging het onderwijs in en werd later wethouder. De liefde voor muziek is nooit verdwenen. Zaterdag 14 mei doet Harrie van Dijk mee aan de Helmondse Maestro. ,,Genieten.”