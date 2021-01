Op de foto met dé lp die je leven kleur gaf: Astense fotograaf maakte een fraaie collectie

ASTEN - De generaties die er mee opgroeiden, weten deze vraag snel te beantwoorden: Wat is je favoriete langspeelplaat? Vaak is het een kleinood dat ze koesteren. Vanwege de muziek of de bijzondere hoes.

Videomaker/fotograaf Johan Pabon uit Asten stelde díe vraag. Dat resulteert in een fraaie collectie portretten van mensen met het album dat hun leven kleur gaf. Een alsmaar groeiende collectie.

The Fall, Uriah Heep, Miel Cools, Neerlands Hoop, Donovan, Beatles, Archie Shepp, Rickie Lee Jones, allerlei genres komen voorbij. Zo veel personen, zo veel muzikale opvoedingen. De eigen favoriet van Johan Pabon? ,,‘Get yer ya-ya’s out!’ van The Rolling Stones. Mijn dochters heb ik alle vier op de arm genomen om mee te dansen en hetzelfde doe ik nu met mijn kleindochter. Allemaal op Sympathy for the Devil.”

Volledig scherm Fotograaf Johan Pabon met zijn eigen favoriete album: Get yer ya-ya’s out!' van The Rolling Stones. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Pabon heeft een eigen videobedrijf. Fotografie doet hij er als hobby en semiprofessioneel bij. Met deze serie is de 62-jarige Astenaar vier jaar geleden begonnen. ,,Het lag tussentijds wel even stil. Ik ben nu aan het publiceren, want anders komt er vandaag of morgen iemand met het zelfde idee. Ik heb het nagezocht en heb tot nu toe niemand kunnen vinden die op deze manier mensen portretteert.”

Expositie? Nog nooit gedaan

Zijn portretten zijn online te zien. Een deel op de website van het fotomagazine Focus, de hele collectie op zijn eigen flickr-pagina. ,,Ik zou best een fotoboek willen samenstellen, maar wil je dat doen op mooi papier dan wordt de verkoopprijs veel te hoog.” Een expositie? ,,Dat heb ik nog nooit gedaan. Het zit niet zo in mijn wereld. Ik denk er stiekem wel over na.”

Ook Pabon groeide op met vinyl. Hij kocht lp's van zijn eerst verdiende geld, spaarde voor een goede pick-up, luisterde samen met vrienden naar de muziek en leende albums uit. ,,Zo vormden we onze smaak.” Hij heeft zijn lp’s bewaard en later de collectie via tweedehandsmarkten aangevuld. ,,Het zijn er nu zo'n zeshonderd. Ik draai ze soms nog.”

Quote Voordeel van dit thema: óf ze vinden het portret heel mooi óf de elpee óf het concept. Of alle drie natuurlijk. Johan Pabon, Fotograaf uit Asten

Praten over muziek verbindt. En dat doet ook de fotocollectie, merkt hij aan de reacties. ,,Mensen melden ‘díe lp heb ik ook’ of ‘dat is de beste lp van huppeldepup’. Voordeel van dit thema: óf ze vinden het portret heel mooi óf de elpee óf het concept. Of alle drie natuurlijk.”

Volledig scherm Frijanne met 'London Town' van Wings. © Johan Pabon

Iedereen die ik leuk vind

Bij de geportretteerden zitten bekende personen uit de regio, zoals Mary Ann Schreurs (oud-wethouder Eindhoven), muzikanten Cor Musters en Ton Engels, journalist en schrijver Piet Snijders en clown Toon Maas. Verder putte Pabon uit zijn vrienden- en kennissenkring. ,,Ik had nog mensen als Rob van Gijzel (oud-burgemeester) en Gerard van Maasakkers op het oog. Daar is het door tijdsgebrek niet van gekomen. Ik heb nu besloten om iedereen te nemen die ik leuk vind.”

Want het is een collectie die blijft groeien. ,,Mensen zeggen ‘ik zou die lp doen’. ‘Kom maar langs’, reageer ik dan. De eerste met Abba moet zich nog melden.”

Volledig scherm Joop met 'Blind Faith' van Blind Faith © Johan Pabon

Hij is kritisch op zichzelf. ,,Er zitten heel mooie portretten bij, maar een paar hebben het niet gehaald. Dat heeft te maken of er een chemie is tijdens de opname. Mijn favoriet is denk ik toch die van Joop, een van mijn beste vrienden, met Blind Faith.”

De Astenaar vertelt met iedere foto een verhaal. ,,Dat klopt. Ik wil eigenlijk nog wel meer aandacht besteden aan het waarom van de keuze. Maar dat is lastig te combineren met de opname. Dan hoor ik wel het verhaal, maar sla het niet op.”

Volledig scherm Ton met 'Little Criminals' van Randy Newman. © Johan Pabon

Volledig scherm Rudolf met '2112' van Rush © Johan Pabon