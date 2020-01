Op de Porcus Campus in Aarle-Rixtel leer je alles over varkens

AARLE-RIXTEL - Een centrum waar mensen kunnen leren waar voedsel vandaan komt. Varkensvlees, in dit geval. Dat is in essentie wat Porcus Campus in Aarle-Rixtel wordt. Je kunt er binnenkort tussen de varkens slapen, maar ook een eigen varken houden. En alles te weten komen over het varken.