Op de tandem in eendrachtige samenwerking naar de Alpe d'Huez-top

Dennis van Hout was naar eigen zeggen van plan om met zijn renfiets een aantal keer die reuzenalp te beklimmen, toen hij hoorde van de stichting ‘2climb 2raise',. ,,Ik was zo geraakt dat ik me opgaf voor deelname", zegt de Someren-Eindenaar.

Van Hout nodigde een goede vriendin van zijn ouders uit om mee te doen. ,,Zij heeft dezelfde instelling als ik; wij geloven dat er door samenwerking ooit een wereld komt waarin je niet meer dood gaat aan kanker. Daar kan iedereen aan meehelpen door ons te sponseren, het bedrag is bestemd voor het wereldkankerfonds.”

2climb 2raise ondersteunt veertien 14 tandems, waar telkens een gezond persoon voorop gaat met in zijn spoor een kankerpatiënt. Niet alleen, maar in eendrachtige samenwerking naar de top, dat is zo'n beetje de gedachte erachter.

Draagt bij tot leven

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van voetbalclub SSE maakte Van Hout zijn plan bekend. Na zijn slotzin,' Wat je niet alleen kunt, kun je samen doen, sport draagt bij tot leven', was het even stil in de kantine.

Zelf is hij over de tocht en de trainingsperiode in Zuid-Limburg bijgepraat door Hans van Beek (57) uit Mierlo Hout. Die heeft de tocht al een paar keer gefietst. ,,Het team bestaat uit een gezond persoon, de captain, en de stoker, de kankerpatiënt én een begeleider die solo meefietst en als 'regelaar' een oogje in het zeil houdt. Die is erg belangrijk voor het team, als de captain een zwak moment heeft of uitvalt, neemt hij het over. Helpen bij het op- en afstappen en ook de twee fietsers moed inpraten hoort bij de taak. Alles draait om de stoker, zij moet boven komen, daar gaat het om!"

Twee uur langer

Het duo gaat van start op een speciale tandem, extra brede banden en de trapper staat altijd in de opstapstand, hier is vijf maanden mee getraind. Van Beek: ,,Als tijdens de tocht richting de top van de Alp iemand dat wil, dan wordt er gerust. Het motto is: als je er drie uur over doet geniet je drie uur en als je er vijf uur over doet, twee uur langer!"

Kaarsjes

Van Beek is er mee gestopt en geeft zijn plek over aan Van Hout. ,,Ik heb er iets moois aan over gehouden, het gevoel dat je iemand echt hebt kunnen helpen.” Die iemand is Linda Peters uit Son en Breugel, die vorig jaar meefietste als stoker. ,,Ik zat bij Hans achterop”, zegt ze. ,,De tocht heeft mij geestelijk zo veel kracht gegeven dat het me zeker geholpen heeft in mijn ziekteperiode. Vooral de duizenden kaarsjes die brandend in de bochten zijn neergezet, hebben veel indruk gemaakt. Elk kaarsje is voor iemand. Met een lach en een traan heb ik met Hans de top bereikt en dat gaf een speciaal en bijzonder gevoel.”