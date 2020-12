‘Op en top politieman’ Jan Blaauw (1928-2020) woonde in de oorlogsjaren in Deurne: ‘Ik wilde alleen vechten tegen de moffen’

Mortelse spuiter zit niet te wachten op klachten uit de buurt

16:40 DEN HAAG/DE MORTEL – Hij ziet het al voor zich: staat er straks een buur te barbecueën in de tuin van een van de nieuwbouwhuizen in De Mortel en die klagen dan over het geluid dat op zijn bedrijf wordt geproduceerd. Daar zit ondernemer Arie Jacobs niet op te wachten en daarom is hij naar de Raad van State gestapt.