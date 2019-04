Op het Liesselse land kan je eigenwaarde groeien

LIESSEL - Groente en fruit zaaien, planten en oogsten, berkjes weghalen uit de Peel: sinds kort werken vanuit Liessel mensen met psychische klachten of een psychiatrische achtergrond samen in dagbestedingsproject De Peelconnectie.

Huub parkeert zijn kruiwagen. Er is weer een heel stuk grond ontgonnen, vertelt hij. De 26-jarige Huub werkt sinds een week op drie hier op het Liesselse land. ,,Het is een nuttige dagbesteding”, is zijn conclusie tot nu toe. ,,Hier heb je het idee dat je iets doet. Het zijn fijne volle dagen. En het is relaxed werken.” Daar komt bij dat hij ook al veel geleerd heeft. ,,Hoe je zaden plant, hoe ver ze uit elkaar moeten staan. Wat ik al gezaaid heb? Poeh!” Hij grijnst en begint op te sommen. ,,Aardappelen, Koolplanten, Spruiten, Ui. Bonen.”

Begeleider Roel ten Hoven zet ondertussen een pannetje soep op een campingkookstel. ,,Bijna lunch. De mannen hebben honger.” Ze zijn vandaag met z’n drieën, de mannen van De Peelconnectie. De dagbesteding voor mensen met psychische klachten of een psychiatrische achtergrond ging in 2017 van start. Kartrekkers zijn Roel ten Hoven (62) en Jeroen van Keulen (48) die alle twee uit Asten-Heusden komen. Ten Hoven werkt al zijn hele leven in de psychiatrie. Hij begon in Forensisch Psychiatrische Kliniek in de Groote Beek in Eindhoven en werkte voor het Riagg in Limburg. Van Keulen is van huis uit meubelmaker en milieukundige.

Klussendienst

Samen richtten ze jaren terug in opdracht van het Riagg een klussendienst op voor mensen met een psychiatrische achtergrond, waarbij de ene cliënt de andere hielp met een klus waar hij of zij goed in was. Toen de klussendienst werd geplaagd door bezuinigingen besloten de twee samen en zelfstandig verder te gaan als De Peelconnectie.

De twee begonnen vanuit een keet in de Mariapeel en voerden er samen met hun mensen verschillende klussen uit voor Staatsbosbeheer. Daarna haakten ze aan bij de Snoertse Plak, een project voor vernieuwende landbouw, waar ze een moestuin van een hectare opzetten en startten met een eetbaar bos. Toen dat begin dit jaar stopte, verhuisden ze naar een groot perceel naast het Eibernest, eveneens in Liessel.

Ten Hoven en Van Keulen willen met de Peelconnectie een kleinschalige en laagdrempelige dagbesteding bieden met het vooruitzicht op mogelijke doorstroming naar een (betaalde) baan. ,,Je leert hoe je een biologische tuin opzet en je leert tuinieren. Maar nog belangrijker: het is een sociaal gebeuren en je zelfvertrouwen en eigenwaarde hebben hier ruimte om te groeien.”

Na recente doorstroom van mensen zijn er weer plaatsen vrij, aldus de twee. Iedereen kan meedoen en zich aanmelden, het enige wat verplicht is is een wmo-indicatie van de gemeente.