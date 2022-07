Op Het Talent gaan leerlingen naar hun zelfbedachte duurzame wc

Voor ieder wat wils op tweede dag van WiSH Outdoor: ‘Ik kijk het meest uit naar Bilal Wahib’

BEEK EN DONK – Het festivalweekend van WiSH Outdoor is na twee jaar weer in volle gang. Na een geslaagde eerste festivalavond, is het zaterdag tijd om de tweede dag af te trappen. Maar liefst tien area’s zijn geopend, waar festivalgangers hun hart kunnen ophalen aan allerlei soorten muziekgenres.

