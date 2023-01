Op wereldreis met Duo Frivoli

In oude huishoud­school Sancta Maria trekken nu therapeu­ten samen op voor betere zorg

DEURNE - De vroegere huishoudschool Sancta Maria in Deurne is onlangs omgebouwd tot een multidisciplinair gezondheidscentrum. Er zitten geen leerlingen meer in de lokalen, maar 38 therapeuten. Zij zetten afgelopen zaterdag hun deuren open voor belangstellenden.

