Op wie kun je terugvallen? Project Goed Voor Elkaar helpt ouderen in Asten hun netwerk te versterken

Het begint vaak met een zoon of dochter die aan de bel trekt, weet ouderenconsulent Arie van den Boomen van Onis Welzijn uit ervaring. Dingen in de koelkast die over de datum zijn, het gras is al tijden niet gemaaid: het zijn allemaal signalen dat vader- of moeder-op-leeftijd afhankelijk aan het worden zijn van anderen. Maar bij wie kunnen die ouderen terecht?

Quote De generatie boven ons heeft soms moeite om hulp te vragen Adrie van den Boomen, Onis Welzijn

Daar draait het in een notendop om bij het project Goed Voor Elkaar in de gemeente Asten, dat deze week in navolging van Laarbeek zijn aftrap beleeft. Twee keer eerder, in oktober 2020 en november 2021, werd die afgeblazen vanwege corona.

Helpen met oogdruppels

„Het kabinet vraagt mensen langer thuis te blijven wonen”, zegt Van den Boomen, die het project leidt. „Dat betekent dat ze vaker aangewezen zijn op anderen.” Op allerlei vlakken: de dagelijkse dingen, zoals het huishouden, hulp met computers, het verzorgen van huisdieren of het doen van de financiën. Maar ook voor een ritje naar de dokter of het vervoer naar een verjaardag. Naast die praktische bezigheden is er de behoefte aan gezelligheid, vrijetijdsbesteding, een goed gesprek of het helpen met oogdruppels of medicijnen.



Al die vlakken staan genoemd op de ‘netwerkkaart’ die zeventigplussers in Asten ontvangen. Bij elk gebied staan twee vragen: wie kan hen daarbij helpen en wat kunnen ze zelf voor een ander doen? „De bedoeling is dat mensen zich bewust worden van het netwerk dat ze hebben”, zegt Van den Boomen. „En dat we ze helpen om het te versterken als dat nodig is.”

Vervoer tegen een kleine vergoeding

Vanaf april worden zes groepsbijeenkomsten gehouden in Asten, Heusden en Ommel. Zeventigplussers ontvangen daarvoor een uitnodiging. Als mensen de drempel te hoog vinden, is een huisbezoek ook mogelijk. „De generatie boven ons heeft soms moeite om hulp te vragen. Op zo'n bijeenkomst komen ze buurtgenoten tegen en komt ter sprake wat ze misschien voor elkaar kunnen betekenen.”

De senioren worden gewezen op bestaande diensten, maar waar mensen niet altijd vanaf weten. „Want er is al veel”, zegt Van den Boomen. Hij noemt klusdiensten zoals het Repair Café, maar ook AutoMaatje, waarbij vrijwillige chauffeurs minder mobiele plaatsgenoten vervoeren tegen een kleine vergoeding. „Het is mooi als je op deze manier slagen kunt maken en de zorgkosten beheersbaar kunt houden.”

Meer informatie over het versterken van het eigen netwerk is te vinden op www.sociaalteam-asten.nl, telefonisch via 0493-441234 of via een mail naar goedvoorelkaar@oniswelzijn.nl.