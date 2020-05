Op zoek naar tijgermuggen in wording in Neerkant

NEERKANT - Drie exemplaren zijn vorig jaar gevonden. Daarmee staat Neerkant ver achter Albasserdam, waar 68 Aziatische tijgermuggen werden aangetroffen. Om nog maar te zwijgen van Valkenburg met 350 van die beestjes. Maar elke Aziatische tijgermug is er één te veel. Dus trok de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ter bestrijding ervan in 2019 naar het Deurnese kerkdorp. Deze week zijn inspecteurs weer in Neerkant, voor een nabehandeling.

De Aziatische tijgermug komt van nature niet voor in Nederland, maar wordt de laatste jaren vaker aangetroffen. Ze kan tropische infectieziekten overdragen. Die kans is nu nog niet zo groot, wel neemt die toe als de mug zich hier vestigt. Dat wil de NVWA voorkomen.

Het is onduidelijk of de tijgermug volledig verdwenen is uit Neerkant. Eitjes kunnen een winter overleven. Daarom zijn de inspecteurs terug. ,,We gaan bij mensen langs, kijken in tuinen en in openbare ruimtes. In een straal van zoveel meter waar vorig jaar de muggen zijn aangetroffen”, zegt een woordvoerster van de NVWA.

,,We vragen ook hulp van mensen: zorg nou dat je geen waterbakjes hebt die als broedplaatsen kunnen dienen. Larfjes leven het liefst in een vochtige omgeving.” Als voorbeelden noemt ze een waterbakje voor vogels of een niet goed afgesloten regenton. Met daarnaast het advies om na elke regenbui bakken, emmers, bloempotten, kruiwagens en dergelijke leeg te gieten.

Biologische korrels

,,Als het niet mogelijk is om broedplaatsen op te ruimen, dan behandelen we die met biologische korrels. Bijvoorbeeld in waterputten of vijvers. Dat zijn korrels waaraan alleen de larfjes van deze mug overlijden.” De behandeling wordt over enkele weken herhaald. Daarnaast worden muggenvallen met lokstoffen geplaatst, om te kijken of er al volwassen tijgermuggen aanwezig zijn.

De inspecteurs houden zich aan de corona-voorschriften. Wachten was niet mogelijk: ,,We komen altijd aan het begin van het muggenseizoen. Dit is de periode dat we er bovenop moeten zitten.” Keren ze de komende jaren terug in Neerkant? ,,Dat hangt ervan af wat we nu aantreffen.”