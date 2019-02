Opeenstapeling van boetes voor Astense ondernemer

Het rijtje overtredingen aan de Beekstraat 20 in Asten is lang. Anne-Berend Veenstra heeft ter plaatse onder meer diverse illegale bijgebouwen op zijn perceel staan. Die moet hij op last van de gemeente binnen tien weken verwijderen, op straffe van een boete van 1500 euro per week. ,,In 2016 is de bestemming veranderd van vrijkomende agrarische bebouwing naar wonen, zonder dat ik het wist”, begint de eigenaar. ,,Tien jaar lang heb ik daar zonder problemen gewerkt. De gemeente was zelfs afnemer en nu deugt er niets meer van? Ik begrijp het niet.”