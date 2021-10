Open dag vernieuwd gemeenschapshuis Zeilberg: ‘Den Draai is van ons allemaal’

Verantwoordelijk voor het creëren van dat gevoel is beheerdersechtpaar Patrick en Marga Nelemans. Anderhalf jaar geleden zegden ze hun café ’t Vertierke vaarwel. Sindsdien stortten ze zich op het opknappen van het sociaal cultureel centrum. Bij aankomst is het resultaat al te zien. De buitenboel kreeg een nieuwe lik verf, in plaats van felrood en geel voeren grijs en wit nu de boventoon.

Grondig aangepakt

Maar dat is lang niet alles wat er gebeurd is, vertelt Patrick Nelemans, tevens bestuurslid van stichting Den Draai. „In alle drie de zalen hebben we delen gerenoveerd, maar vooral de foyer is grondig aangepakt. Samen met vrijwilligers hebben we onder andere de bar verplaatst, de plafonds verlaagd en de vloer vernieuwd. Alles om een gezelligere sfeer te krijgen.”

Dat is aardig gelukt, zo te zien. Er staan mensen keuvelend bij de bar, kinderen spelen in de zithoek en aan de biljarttafel bekijken bezoekers het spel. De lichten zijn gedimd en de dj speelt gouwe ouwe nummers. Bezoekers komen enthousiast op Nelemans af om hem te feliciteren met het vernieuwde centrum. De beheerder schat in dat er halverwege de middag al zo’n 250 mensen geweest zijn.

Nieuwe leden werven

Dat is ook goed nieuws voor de vele verenigingen en werkgroepen die zich vandaag presenteren. Zij hopen nieuwe leden te werven. Van dansmariekes tot bewegen voor ouderen en van tafelvoetbal tot toneel; de diversiteit is groot. Werkgroep Zeilbergs Historisch Erfgoed huist sinds 2013 in Den Draai, vertelt voorzitter Jos Biemans: „Wij hebben hier boven een archief met beeldmateriaal, documenten en objecten. Elke dinsdagavond zijn we aanwezig. Dan komen mensen met specifieke verzoeken voor bijvoorbeeld een fotopresentatie.”

Biemans vindt de vernieuwing ‘puik’. „Er is alles aan gedaan om de verenigingen welkom te heten. Den Draai is van ons allemaal.” Daar denkt Ramona Hoonings van de Mini Soos hetzelfde over. Al ruim vijftig jaar ontvangt de club wekelijks zo’n veertig kinderen in de basisschoolleeftijd die er spellen komen doen, knutselen of zich op een andere manier vermaken. „De samenwerking met Patrick en Marga is goed. Ze denken met ons mee en zijn altijd in voor een praatje. Als het aan ons ligt, plakken we er nog 53 jaar aan vast.”

Aanvragen van clubs

Echtpaar Nelemans is er trots op dat alle gebruikers van het gemeenschapshuis zijn behouden, ondanks corona, en dat er nieuwe aan toegevoegd zijn. Vanuit ’t Vertierke zijn onder andere de dartclub en carnavalsvereniging De Pottenbakkers meeverhuisd. Ook liggen er alweer nieuwe aanvragen van clubs. Marga: „Met vier verschillende ruimtes kunnen we veel bieden. We bekijken samen met de aanvrager wat het beste bij hen past. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.”