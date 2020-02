Open sollicitatie van Arno Kantelberg bij Jinek: ‘Ik wil prins van Gemert worden’

Heeft u al reacties gehad uit het Gimmertse? ,,Mijn jeugdvriend Johan Peeters stuurde me een oude carnavalsfoto van de kleuterschool, nog aan de Pastoor Attendorenstraat. Allebei als Zorro verkleed met een geschminkte snor (al vermoed ik dat weinig mensen nog weten wie Zorro was).”



En wat heeft u als prins te bieden? ,,Een hoop gezelligheid voor de mensen. De rest van het jaar doen we al druk genoeg. En al die Gemertenaren die zijn uitgewaaid, voor werk of studie of de liefde, halen we op de zondag van de optocht naar Dientje. En Eva (Jinek) komt gezellig een grote pils mee drinken.”



Dientje gaat na deze carnaval dicht. ,,Die gooien we speciaal voor die zondag open uiteraard. Carnaval in Gemert zonder Dientje is tenslotte geen carnaval.”