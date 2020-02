Openbaar Ministerie wil fraudeur uit Gemert die 750.000 euro achterover drukte tóch de cel in

Dat bleek donderdag bij het gerechtshof in Den Bosch, dat zich boog over het hoger beroep dat Van der L. tegen zijn opgelegde celstraf had ingesteld. De voormalige Gemertenaar, die met zijn vrouw inmiddels in een huurappartement in Limburg woont en van een bijstandsuitkering moet rondkomen, ziet naar eigen zeggen enorm op tegen de opgelegde gevangenisstraf. Om te kijken of hij wel of niet in staat is om een celstraf te ondergaan, onderging hij de afgelopen tijd diverse onderzoeken.