Openbedrijvenroute Deurne: Handjes gezocht voor Deurnes trots

Fons van der Putten (16) lepelt een gratis kopje Chinese tomatensoep naar binnen. De Deurnenaar zit met zijn maten Wout, Stijn en neef Thijs aan een hangtafel in de gloednieuwe hal van Sauce Company. De soep is huisgemaakt; het bedrijf staat immers bekend om zijn soepen, sauzen en pasta's. "Als ze deze soep elke dag in de kantine hebben, wil ik hier wel komen werken", zegt Fons. Zijn maten knikken, maar het is niet serieus. De zestienjarige vrienden hebben allemaal al werk. Thuis op de aspergekwekerij, bij een bedrijf in tuingereedschap, een airco-installateur of stierenboer. "We komen gewoon effe kieke. Je ziet de bedrijven anders alleen van buiten", legt Fons uit.