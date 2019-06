Opening Dorpscamping Gemert drukbezocht

Staatsbos­be­heer op zoek naar geld voor uitkijkto­ren in De Groote Peel in Ospel

9:40 OSPEL - De vorige uitkijktoren was onveilig en werd daarom vorig jaar afgebroken. Recreanten missen echter zo’n hoog uitkijkpunt in park De Groote Peel. Daarom komt er een nieuwe, rolstoeltoegankelijke toren in het natuurgebied. Mits de benodigde 75.000 euro wordt opgehaald.