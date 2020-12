Opening kleinschalig zorgverblijf Lieshout: ‘Eigen omgeving helpt bij revalidatieproces’

LIESHOUT - Sinds maandag is in Lieshout ‘Tijdelijk Thuis bij Kaat’ geopend. In de eerste van drie beoogde kleinschalige verblijven kunnen mensen met een lichte zorgvraag uit Laarbeek kortdurend en dichtbij huis logeren en revalideren.



Het is nog even wachten op de eerste gast, maar Karin Huijgens is er helemaal klaar voor. Afgelopen maandag opende ze ‘Tijdelijk Thuis bij Kaat’ aan de Burgemeester van den Heuvelstraat 10, midden in het centrum van Lieshout. ,,We willen mensen een plek in hun eigen omgeving bieden om te revalideren na een ziekenhuisopname”, vertelt de initiatiefneemster. ,,Daarnaast kan iemand hier logeren in afwachting van een plaats in een reguliere zorginstelling, of om bijvoorbeeld zijn of haar mantelzorger even te ontlasten.”

Het kleinschalige verblijf is helemaal ingericht om de benodigde tijdelijke zorg te kunnen geven. De geschakelde kamer beschikt over een hoog-laagbed, een rolstoelvriendelijke badruimte en een sta-opstoel. In een hoek staat zelfs een rollator klaar. Huijgens hoopt in 2021 nog twee vergelijkbare gastenverblijven te openen in het dorpscentrum. ,,We bieden lichte zorg”, vervolgt ze. ,,We zijn niet 24 uur per dag aanwezig om de patiënt in de gaten te houden. Maar we zijn wel 24 uur bereikbaar. Daarnaast komen we op vaste tijdstippen langs om te kijken hoe het gaat. Thuiszorgorganisatie Tot uw Dienst is op afroep beschikbaar. En de eigen huisarts, fysiotherapeut of diëtist kunnen hun normale zorg blijven geven.”

Want, dat is een belangrijke gedachte achter ‘Tiidelijk Thuis bij Kaat’, de voorziening is alleen bedoeld voor inwoners van Laarbeek. Huijgens: ,,Wij geloven dat het helpt bij het revalidatieproces als mensen zich thuis voelen. Je zit hier midden in het dorp, familie kan makkelijk op bezoek komen. Dichter bij je vertrouwde omgeving kun je eigenlijk niet zitten.”

Ook ijssalon en bed and breakfast

Huijgens, die met haar man ook ijssalon YsbyBerry en bed and breakfast By Berry aan de Heuvel in Lieshout uitbaat, kwam op het idee voor het kleinschalige zorgverblijf dankzij haar eigen werkzaamheden. Ze is praktijkondersteuner op een huisartsenpraktijk, werkt als verpleegkundige op de longafdeling van het Elkerliek ziekenhuis én is werkzaam in de thuiszorg. ,,Ik merk dat de echte aandacht voor patiënten soms verloren gaat door alle ontwikkelingen in de zorg”, zegt ze. ,,Terwijl een simpel praatje al veel kan helpen. Hier hebben we de ruimte om ‘back to basic’ te gaan, met kwaliteit van zorg die gericht is op de patiënt.”

