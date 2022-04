Opening Tuinpadbeleving in Deurne: De geest van Wiegersma waart nu ook buiten rond

DEURNE - Wie wel eens Museum De Wieger bezoekt, weet dat er binnen veel te zien is over het leven van zijn voormalige bewoners, het gezin van de schilderende dorpsarts Hendrik Wiegersma. In de tuin was echter niks terug te vinden over die tijd. Tot nu toe.

Gedeputeerde Stijn Smeulders van cultuur en erfgoed opende donderdag de Tuinpadbeleving achter het museum. Met een druk op de knop zette de provinciebestuurder het audioverhaal aan bij een van de vier vitrines die grenzen aan het grindpad.

Quote De tuin is nu een verleng­stuk van het museum geworden Katjuscha Otte, Directeur De Wieger

Door de stromende regen is het nauwelijks hoorbaar, maar er klinkt een jazzy muziekje dat uit een oude grammofoon lijkt te komen. Achter het vitrineglas staan drinkglazen en liggen dominostenen. Het verbeeldt een scène uit het leven van de arts en schilder Hendrik Wiegersma. Die woonde in De Wieger vanaf 1922 en ontving hier vele kunstenaars, zoals de Franse beeldhouwer Zadkine.

Het verhaal van de vermaarde Deurnese schilder voor het voetlicht brengen, was een van de doelen van dit project, vertelt directeur Katjuscha Otte. „Daarnaast wilden we ook de tuin beter benutten. Nu is het een verlengstuk van het museum geworden.”

‘Het Dorp’

De naam ‘Tuinpadbeleving’ verwijst naar het pad dat bekend is geworden uit het lied ‘Het Dorp’, geschreven door Friso Wiegersma, een zoon van Hendrik. Het echte tuinpad ligt in het bos naast De Wieger. Uiteraard ontbreekt een vitrine over het nummer dan ook niet. Uit de speaker schalt de originele versie gezongen door Wim Sonneveld. Achter het glas hangen foto’s van Deurne uit vroegere tijden.

Lees verder onder de video

„Het is de bedoeling dat ons pad straks aansluit op de kunst- en cultuurroute waarvan Henry van den Berkmortel initiatiefnemer is. Hij ijvert voor een park tussen het centrum en het echte Tuinpad. Ook willen we onze tuin gaan openstellen voor publiek zodat er meer verbinding ontstaat met de mensen uit Deurne.”

Als muziek in de oren

Dat klinkt gedeputeerde Smeulders, die als Helmonder moet bekennen dat hij nog nooit in het museum geweest is, als muziek in de oren. „Het doel van de provincie is om Brabant een nog fijnere plek te maken om te wonen en recreëren. Daar past dit initiatief uitstekend in.”

Het was een reden voor de provincie om geld beschikbaar te stellen voor de totstandkoming. Ook de gemeente Deurne, diverse cultuurfondsen en de Vrienden van De Wieger deden een financiële bijdrage.