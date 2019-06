Openliggende wegen in Deurne moeten later weer opnieuw op de schop voor glasvezelbuis

DEURNE - Het lijkt verschrikkelijk omslachtig. Verschillende wegen in Deurne liggen open vanwege werkzaamheden en als ze straks weer dicht zijn, moeten ze opnieuw op de schop om er een buis voor glasvezel in te leggen. Toch kan het niet anders, aldus de gemeente.

Voor veel buitenstaanders is het lastig te volgen. In heel Deurne liggen op dit moment wegen open, waaronder de Hagelkruisweg en de Amstel. Dat lijkt een goed moment om in het gapende gat ook de buis te leggen waar straks glasvezel in moet komen. Maar niets is minder waar: voor de glasvezelbuizen is het nog te vroeg.

Schouwen

,,We begrijpen natuurlijk de reactie van mensen die zeggen: waarom leg je niet meteen die buis er in? Maar de werkzaamheden aan bijvoorbeeld de Hagelkruisweg komen eigenlijk net te vroeg. Er is nu nog geen aanleg van glasvezel aan de gang. Ze zijn nog druk bezig met de voorbereidingen en het schouwen, waarbij ze kijken waar de glasvezelaansluiting bij mensen in huis komt. Als je daar nu bijvoorbeeld al een buis neer zou leggen, dan moet je daarna weer terug om opnieuw gaten te maken voor die huisaansluitingen”, laat een woordvoerder weten.