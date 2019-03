Openstaand tekort Brandenburch in Asten van 3,5 miljoen

Someren werkt aan eigen boek

8 maart SOMEREN - Wat voor de een de gewoonste zaak ter wereld is, is voor de ander juist heel bijzonder. Wat doet je buurvrouw, voetbaltrainer of zangmaatje voor de Somerense gemeenschap? Dit soort verhalen vormen de basis van een nieuw boek waar inwoners zelf een groot aandeel in kunnen hebben.