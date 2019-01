Operatie buitengebied Someren pittige klus

Herinrich­ting Oranje­plein Mariahout van start

9:17 MARIAHOUT - Met het vervangen van het riool in de Mariastraat is deze week een start gemaakt met de herinrichting van het Oranjeplein in Mariahout. Begin mei moeten de werkzaamheden klaar zijn en is het vernieuwde plein klaar voor de toekomst.