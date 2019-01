Operatie Deurnese duisternis: nog 'n paar lampen te gaan

Het is namelijk de bedoeling dat het donkerder wordt in Deurne. In 2015 werd het verlichtingsplan dat hiervoor moet zorgen goedgekeurd door de gemeenteraad. Kort samengevat: 7407 lantaarnpalen worden vervangen en uitgerust met ledverlichting. Bijna 1300 palen sneuvelen om geld en energie te besparen en de fietspaden tussen de dorpen krijgen juist extra verlichting. Onder de streep wordt straks in de hele gemeente 66 procent minder energie verbruikt. Ook neemt de lichtvervuiling af. Ondanks de positieve bijeffecten kan niet iedereen even goed wennen aan de donkerte. Op een aantal plekken voelt het minder veilig, geven bijvoorbeeld inwoners van de Deurnese wijken Koolhof en Heiakker en buurtschap De Schans in Neerkant aan. De Schans-bewoners hebben onlangs weer een nieuwe brief gestuurd naar de verantwoordelijk wethouder Helm Verhees waarin ze hem wederom en met klem verzoeken de oude palen op de kruisingen met onverharde wegen terug te zetten.

Het is niet zo dat het officiële klachten regent, aldus de gemeente Deurne. ,,We stellen de plannen op in samenspraak met de dorps- en wijkraden en we stemmen het zo goed mogelijk af met de inwoners. Tijdens of na de uitvoering krijgen we hier en daar reacties van bewoners. We zorgen ervoor dat deze mensen persoonlijk een antwoord ontvangen.”

Een aantal Deurnese politieke partijen is desondanks extra scherp op kritiek vanuit bewoners en mogelijk onveilige situaties. Het CDA riep net voor het nieuwe jaar het gemeentebestuur onder meer op om verwijderde lantaarnpalen op T-splitsingen in het buitengebied terug te zetten. ,,Het is daar gevaarlijk donker. En ook binnen de bebouwde kom zijn er verschillende wegen die er zeer donker bijliggen. Het veiligheidsgevoel bij onze oudere inwoners maar ook de schoolgaande jeugd wordt flink aangetast. Wij willen extra geld vrij maken om dit op te lossen.” De meerderheid van de politiek kon zich niet vinden in het CDA-voorstel, maar wel werd er op aangedrongen dat het gemeentebestuur in gesprek moet gaan met bewoners en knelpunten op moet lossen. Verhees liet daarop weten dat er gesprekken gaande zijn. ,,We gaan nu eerst alle lantaarnpalen saneren. Mocht daarna blijken dat het op plekken echt te donker is geworden, dan gaan we daar iets aan doen.”