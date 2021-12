Opgestapte Van Zeeland mikt op terugkeer in politiek Laarbeek

LAARBEEK - Een oudgediende mikt op een terugkeer in de Laarbeekse politiek: Frans van Zeeland doet met zijn nieuwe partij Ouderen Appèl - Hart voor Laarbeek een gooi naar een zetel tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

Ongeveer de helft van de woningen voor eigen inwoners, dat zal ongetwijfeld een van de slogans zijn in de aanloop naar de verkiezingen op 16 maart. ,,Het is een van mijn speerpunten dat veertig tot vijftig procent van de woningvoorraad toegewezen wordt aan Laarbeekenaren. Daar moeten regels voor komen.’’

Plotseling vertrek

Van Zeeland stapte in maart op als raadslid van Algemeen Belang Laarbeek, uit onvrede over de partijkoers. In 2018 werd hij met voorkeursstemmen gekozen, maar sindsdien voelde Van Zeeland een groeiende kloof die uiteindelijk tot een breuk leidde.

Sindsdien zat hij volgens eigen zeggen niet stil. ,,Ik had zo’n 150 gesprekken met bewoners van de gemeente. Een veel gedeelde irritatie was hoe nu met ouderen wordt omgegaan. Het kan toch niet zo zijn dat een Laarbeekse senior eenzaam wegkwijnt in Boxtel, omdat er hier nergens plek is?’’

Nieuwe partij

Dat soort gedachtewisselingen resulteerden in de oprichting van Ouderen Appèl - Hart voor Laarbeek, waarmee Van Zeeland een comeback in de politiek hoopt te maken.

Van Zeeland zat tot zijn plotselinge vertrek dit voorjaar 40 jaar in de gemeenteraad, waarvan 28 jaar als onafhankelijk raadslid. Ook was hij in totaal 12 jaar wethouder: 4 jaar voor de toenmalige gemeente Lieshout en 8 jaar voor Laarbeek.