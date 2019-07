Opgestapte wethouder Laarbeek maakt gehakt van PNL

Nieuw tankstati­on op Florapark Asten voorlopig alleen voor bedrijfsau­to's

16:17 ASTEN - In 1987 wilde de vader van ondernemer Willemjan van Golstein Brouwers het perceel op het Astense industrieterrein Florapark, pal naast de A67, al kopen om er een tankstation te vestigen. Dertig jaar later is het eindelijk zover. Op 9 juli opent hij er de nieuwste vestiging van Greenpoint Fuels.