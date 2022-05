Ophalen bevrijdingsvuur in Wageningen krijgt voor lopers Laarbeek onzekere wending

Ouwe meuk of zolder­schat in Beek en Donk? ‘Met dollarte­kens in mijn ogen naar taxatiedag’

BEEK EN DONK – Het beeldje dat al decennia lang stof staat te happen, het schilderij dat je geërfd hebt of de vaas die in de kast verdwenen is. Dit weekend konden zolderschatten getaxeerd worden bij ‘Kunst, Kitsch & More’ in ’t Oude Raadhuis. Is het gewoon ‘ouwe meuk’ of hangt er echt een prijskaartje aan?

