Ophef over rol Deurne in zorg 2020

Verbaasd Onis krijgt te weinig ruimte in nieuw dorpshuis Asten

6:00 ASTEN -,,Serieus? Jeetje mina, dat had ik niet verwacht”, is de eerste, veelzeggende reactie van directeur Irma van Goch van Welzijnsorganisatie Onis. Zij dacht dat haar nieuwe werkplek het voormalige klooster van de paters van het Heilig Hart zou worden. Dus niet de Klepel. ,,Die locatie biedt ons minder ruimte dan we minimaal nodig hebben. De kantoren zijn bovendien voor een deel niet goed bruikbaar. En de door ons opgegeven benodigde spreekkamers zijn niet ingetekend en ons inziens ook moeilijk te realiseren.”