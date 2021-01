Opknapbeurt voor molen Laurentia in Milheeze

,,Dit moet met precisie gebeuren”, zegt molenaar Marius Verheijen (78) uit Milheeze. ,,Er mag niet te veel wind staan, want de wieken wegen zo'n 2400 kilo.” Molenrestaurateur Beijk uit Afferden is een paar dagen bezig geweest met voorbereidingen voor het verwijderen van de spruit en wieken. Nadat de medewerkers van firma Beijk van bovenaf de hijsband om de juiste plaats hadden bevestigd, kon de kraanmachinist het gevaarte langzaam stukje voor stukje uit de molen schuiven en voorzichtig op de grond plaatsten. Molenaar Verheijen: ,,Dit blijft heel bijzonder om te zien. Ik heb in 1993 wel gezien dat ze de roeden eraf haalden, maar de spruit, die dwars door de molen zit met de uiteinden ver uit de kap, dat heb ik nog niet mogen aanschouwen.” Nu was de beurt aan de wieken, die nog zwaarder zijn. Maar ook dat ging van een leien dakje.

Quote Het is indrukwek­kend om te zien, hiervoor sta je graag in de kou Gerry Verwegen

,,Een goede voorbereiding is erg belangrijk”, vertelt Verheijen. Vroeger deden ze hier een paar maanden over, nu een paar dagen.” De molen ziet er kaal uit zonder de wieken, maar het is de bedoeling dat half april de molen weer klaar is voor gebruik. Gerry Verwegen, sinds vier jaar samen met Verheijen molenaar op de molen in Milheeze, zag dit voor het eerst. ,,Het is indrukwekkend om te zien, daar sta je graag voor in de kou.”

Honderd jaar

Dat er onderhoud nodig was aan de molen wist men, maar dat de roeden nu al aan vernieuwing toe waren, had men niet verwacht. Normaal gesproken gaan die wel honderd jaar mee. ,,Op drie plaatsen in Nederland zijn er al roeden door de wind en zelfs spontaan van een molen afgebroken. Daarom hebben we ook hier onderzoek laten doen en het bleek ook dat deze roeden verkeerd gelast zijn”, aldus Verheijen. De lange en korte spruit en de schoren - de balken waarmee de staart van een molen is verbonden met de spruitbalken - worden gerestaureerd, de roeden worden op de oude manier gemaakt, aan elkaar geklonken en niet gelast. Ook het houtwerk wordt vernieuwd. ,,De windpeluw is al gemaakt van een 150 jarige boom die hier achter stond” vertelt Verheijen trots. Verwegen: ,,De molen wordt zoveel mogelijk authentiek gerestaureerd zodat die er weer honderd jaar tegen kan.”

Quote De molenbou­wer heeft zonder dat iemand het wist de molen de naam van mijn moeder gegeven: Laurentia Marius Verheijen

De molen in Milheeze is al 150 jaar in beheer van de Familie Verheijen. ,,Nadat zijn molen hier was afgebrand, heeft mijn overgrootvader deze molen gekocht in Bleskensgraaf. Die was daar in gebruik als poldermolen. Hij heeft die hier eigenhandig opgebouwd als beltmolen.” Dat de molen er nu nog staat, is de verdienste van de moeder van Marius Verheijen. ,,De molen was aan restauratie toe en mijn vader kreeg er nergens subsidie voor. Hij wilde de molen verkopen. Maar mijn moeder stak daar een stokje voor en kreeg het wél voor elkaar om subsidie te krijgen. Molenbouwer Sjors Adriaans heeft zonder dat iemand het wist de molen toen de naam van mijn moeder gegeven: Laurentia.

In 1978 is de molen aan de gemeente verkocht, waarna de molen is ondergebracht bij Molenstichting Gemert-Bakel. Verheijen: ,,Ik ben erg blij met de restauratie en als mijn gezondheid het toelaat, hoop ik samen met Gerry de molen nog zo lang mogelijk mee te beheren.”