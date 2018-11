Oplossing in zicht voor pand ‘Van de Vrande’ in Beek en Donk

Drugsafval gedumpt aan Aaweg in Ommel

12:18 OMMEL - In totaal 9 vaten vol drugsafval zijn donderdagmorgen aangetroffen in een greppel langs de Aaweg in Ommel. Op een plek liggen 5 olievaten, zo’n 800 meter verderop zijn nog eens 4 exemplaren aangetroffen. De olievaten met een inhoud van elk zo'n 200 liter bevatten waarschijnlijk restafval van de productie van amfetamine. Het is de derde dumping in een paar dagen tijd in Asten-Someren. ”Het zijn er wel veel de laatste tijd”, zegt politiewoordvoerder Ron Vermeulen.