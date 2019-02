‘Oplossing nodig voor onverkoopbare huizen buitengebied’

Een toenemend aantal inwoners van het buitengebied woont in een huis dat onverkoopbaar is. Adviseurs uit deze regio roepen gemeenten op om voor deze uitzonderingsgevallen een oplossing op maat te maken.

Vaak gaat het om agrariërs die gestopt zijn met hun bedrijf en een leeftijd bereiken waarop ze het huis willen verkopen. In hun omgeving bevinden zich meestal andere veehouderijen, waardoor de zogenaamde geurnormen en normen voor uitstoot van fijnstof gaan gelden. In een aantal gevallen wijzen de getallen uit dat er te veel uitstoot is voor een goed ‘woon en leefklimaat’. De kans dat de bestemming op die locatie kan worden gewijzigd van agrarisch naar wonen is dan zo goed als uitgesloten.

Zo goed áls uitgesloten, want deze normen zijn geen wettelijke regels. Een gemeente kan er van af wijken, als dat goed onderbouwd is.

,,Er gebeurt nu te weinig bij gemeenten voor deze gevallen”, zegt Paul Valk van Valk advies&bemiddeling uit Someren. Hij adviseert mensen onder meer over het wijzigen van een bestemming. De afgelopen maanden kwam hij in aanraking met meerdere bewoners die hun bedrijfswoning niet kunnen omzetten omdat het huis in een overbelast gebied van zogenaamde endotoxinenormen (grofweg fijnstof genoemd) ligt.

,,Dit is geen aanklacht tegen de gemeenten of provincie”, benadrukt Valk. ,,Maar een oproep om met een oplossing te komen voor een grote minderheid die financieel gezien de dupe wordt van het strak toepassen van het endotoxinebeleid. Deze mensen wonen al jaren in deze huizen en kunnen er niets aan doen omdat de kennis over endotoxine en mogelijke gevolgen voor de gezondheid van recente datum is.”