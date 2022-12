Oplossing verkeersproblemen Beekse Brug voorlopig niet in zicht

Slechts 140 asielzoe­kers in opvang Someren, terwijl er plek is voor 450. Hoe kan dat?

SOMEREN - De noodopvang voor asielzoekers in groepsaccommodatie De Hoof in Someren is bij lange na niet vol. Van de 450 plekken worden er, bijna drie weken na de opening, nog maar 140 bezet. Het gaat om een groep die al vaker van de ene locatie in de regio naar de andere verkaste.

17 december