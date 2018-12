Oplossing volkstuintjes Gemert nog ver weg

Landelijke stichting tegen sloop Sint Jozefkerk in Someren-Hei­de

3 december SOMEREN-HEIDE - Vrijwel iedereen in Someren-Heide is het erover eens: de voormalige Sint Jozefkerk is rijp voor de sloop. Er wordt zelfs al nagedacht over het bouwen van woningen en behoud van de kerktoren. Nu komt daar ineens de landelijke Stichting Cuypersgenootschap doorheen fietsen. De stichting pleit daarentegen voor het behoud van zoveel mogelijk monumenten.