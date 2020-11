Oplossing voor bezettingsprobleem in zorg: bij ORO rijdt personeel door eigen coronateststraat

Waarom honderden mensen 119 euro over hebben voor een coronatest: ‘Tijd is geld’

14 oktober GIESSEN - Betalen voor een coronatest? In twee dagen tijd zijn er al honderden mensen door de gloednieuwe commerciële teststraat in Giessen gereden. Zij betalen 119 euro aan het bedrijf Nutrilab, dat de teststraat opende. ,,Winst maken we pas over een paar weken.”