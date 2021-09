Oplossing voor files Beekse Brug ligt allicht toch bij kasteel Eyckenlust

CDA Ge­mert-Ba­kel: geen onneembare Zuid-Om

6 april GEMERT-BAKEL - De Zuid-Om in Gemert mag voor fietsers en voetgangers geen onneembare barrière worden. De huidige oversteekplaatsen voor langzaam verkeer in deze weg aan de zuidkant van Gemert moeten dan ook gewoon behouden blijven, vindt de CDA-fractie in de gemeenteraad van Gemert-Bakel.