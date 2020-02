Oplossing voor jongerenwerk Laarbeek

LAARBEEK - Sebastiaan Rohde wordt als jongerenwerker in Laarbeek opgevolgd door één of twee medewerkers van de LEV-Groep. Het contract van Rhode liep eind vorige maand af. In zijn vervanging is per direct voorzien. Dat zegt interim-directeur Hugo Greeven van welzijnsorganisatie Vierbinden. Hij wil nog geen namen noemen.