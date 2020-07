Opnieuw bezwaren tegen nieuwbouw Deurne: ‘Die parkeerkelder wordt een slangenkuil’

De plek waar het appartementencomplex zou moeten komen, ligt er inmiddels verwilderd bij. Wanneer de eerste schop de grond in kan, is de grote vraag. In maart verleende de gemeente de vergunningen die nodig zijn om te gaan bouwen, maar ‘overbuurman’ Piet Pardoel maakt daar bezwaar tegen.



Zijn bedenkingen worden de komende weken beoordeeld door een onafhankelijke groep juristen. Zij brengen vervolgens advies uit aan burgemeester en wethouders.



Piet Pardoel schoot de afgelopen vijf en een half jaar meerdere keren met succes gaten in de plannen voor het appartementengebouw. Hij toonde onder andere bij de hoogste bestuursrechter van het land aan dat het onderdeel parkeren niet goed geregeld was in het ontwerp.



De plannen moesten meerdere keren worden aangepast omdat er zaken juridisch niet bleken te kloppen.