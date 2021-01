Opnieuw blik deskundigen opengetrokken voor onderzoek spoortunnel in Deurne

DEURNE - Een speciaal bureau onderzoekt opnieuw de mogelijke gevolgen van de spoortunnel in Deurne, zoals geluidsoverlast en trillingshinder. Ook de zorgen van de buurtbewoners worden hier in meegenomen, kregen omwonenden per brief te horen. Die zijn er nog altijd niet gerust op.

Sinds kort is bureau Goudappel Coffeng bezig met een aanvullend onderzoek om in kaart te brengen wat de nieuw te bouwen spoortunnel voor bijwerkingen kan hebben. Er zullen vanwege de tunnel straks 13.000 auto’s per dag in de buurt rijden en de vraag is wat de gevolgen hiervan zijn op de luchtkwaliteit en de veiligheid. Ook wordt onderzocht of de toename van verkeer niet voor te veel geluidsoverlast of trillingen in de wijk zal zorgen.

Naast problemen brengt het bureau ook oplossingen in kaart.

De gemeente Deurne heeft verder de opdracht gegeven om de zorgen van omwonenden mee te nemen in het onderzoek, zo staat te lezen in een brief die bij een aantal van hen in de bus viel.

De brief is een officiële reactie van burgemeester en wethouders op de dertien brieven die ongeruste omwonenden in november vorig jaar verstuurden. Ze vrezen luchtvervuiling, geluidsoverlast en onveilige situaties op straat als het verkeer voor hun deuren verdubbelt.

Klachten over communicatie van de gemeente

Burgemeester en wethouders laten weten hun zorgen en aandachtspunten te begrijpen. ,,Nader onderzoek vindt momenteel plaats. Het bureau neemt contact op met de buurt en stelt buurtbewoners in de gelegenheid om te reageren op het onderzoek en de resultaten.”

Ook gaat het gemeentebestuur in de brief uitvoerig in op de klachten over de communicatie, die bewoners tot nu toe gebrekkig vonden. Daar zijn burgemeester en wethouders het niet mee eens. Ze hebben voldaan aan alle wettelijke eisen rondom het tijdig informeren van bewoners. ‘Daarnaast is het een feit dat de gemeente sinds oktober 2016 met regelmaat communiceert over de aanleg van de spoortunnel bij de Binderendreef, door middel van nieuwsbrieven, de website, enzovoorts.’

‘We blijven er bovenop zitten’

De omwonenden die eerder al bezwaar maakten tegen de tunnel zijn er nog altijd niet gerust op dat het goed komt, laat Els Danen weten. ,,We hadden tot nu toe niets gehoord van Goudappel. Daarom heb ik ze zelf maar gebeld om vast te informeren. Er komt blijkbaar een presentatie van de resultaten voor ons. Ik heb aangegeven dat we de uitkomsten van het onderzoek ruim op tijd voor de gemeenteraadsvergadering in willen zien. We blijven er bovenop zitten, want we hebben er nog steeds geen goed gevoel bij.”