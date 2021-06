Opnieuw drukte op straat na sluiting horecazaken Deurne-Zeilberg: ‘Heeft niet tot problemen geleid’

video Motoragent raakt gewond aan zijn benen bij aanrijding met auto in Deurne

8 juni DEURNE - Een motoragent is dinsdagmiddag rond 13.10 uur lichtgewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Hogeweg in Deurne. Hij heeft de naderende auto door een stilstaande lijnbus over het hoofd gezien. De agent is meegenomen door de ambulance.