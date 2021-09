Opnieuw kaalslag in Gemert-Bakel: 144 bomen voor de bijl

GEMERT-BAKEL - Op de kop af 144 volwassen bomen gaan er dit najaar en de komende winter tegen de vlakte in de zeven kernen van de gemeente Gemert-Bakel. Het is al de tweede keer dit jaar dat er een groot aantal bomen voor de bijl gaat in deze Peelgemeente. Begin dit jaar sneuvelden er al 190 stuks.

Ook deze tweede kaalslaggolf is echter dringend noodzakelijk, zo bezweert een woordvoerder van het college van B en W. ,,Het gaat om dode of zieke bomen of om bomen die dusdanig onveilige situaties veroorzaken dat het echt noodzakelijk is dat ze het veld ruimen.”

Dat de kap noodzakelijk is, bleek uit controle door een boomdeskundige. ,,Bij drie waardevolle bomen wordt de kroon flink ingenomen. Dat is ook kapvergunningsplichtig. Uit het onderzoek is gebleken dat deze bomen anders om kunnen waaien.”

Te krappe groeiplaats

Bij de rondgang is ook meteen in kaart gebracht of een boom kan worden terug geplant, zo vervolgt de woordvoerder. ,,Waar mogelijk gebeurt dat. Maar bij meerdere bomen is de te krappe groeiplaats een oorzaak voor het afsterven van de boom. In die gevallen is het niet zinvol een nieuwe boom terug te planten.”

Het merendeel van de bomen die het veld moeten ruimen, staat in Gemert-kern. Daarnaast gaat het onder meer om 42 bomen in De Rips, 29 stuks in Handel en 16 in Elsendorp.

Groenonderhoud

Overigens gaat het het gemeentebestuur binnenkort in overleg met Senzer over de kwaliteit van het onderhoud van het gemeentelijke groen door dit sociaal werkbedrijf. Dat blijkt uit het antwoord van B en W op vragen van CDA-raadslid Joris van Loon. Dat onderhoud gebeurt op nu op basis van een 'beeldkwaliteitscatalogus’ en daarover gaat het college het gesprek aan.

Deze zomer bleek er plots een flinke inhaalslag nodig te zijn van het groenonderhoud omdat - onder invloed van het onbestendige weer - het onkruid overal welig tierde. Het kostte de gemeente 50.000 euro om een extra onderhoudsploeg aan het werk te zetten.