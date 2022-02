Opnieuw lijkt een wolf toe te hebben geslagen, nu in de Deurnese Peel

Niet naar Ibiza maar naar de Peel: toerist geeft regio flinke opkikker

ASTEN - Steeds meer Randstedelingen vieren hun vakantie niet meer op Ibiza of in Zuid-Frankrijk, maar in de natuurrijke omgeving van de Peel. Accommodaties in de zes Peelgemeenten zitten vaak al maanden voor de start van het vakantieseizoen bomvol. ,,Er is nog veel onontdekt hier.”

7 februari