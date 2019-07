Opnieuw ongeval met vrachtwagen op A67: snelweg dicht richting Eindhoven

Droogte: Waterschap pompt grondwater in beek om zeldzame dieren te redden

11:40 DIESSEN/DEURNE - Normaliter zou de Reusel door het Kempische landschap moeten kabbelen, maar van stroming is in de dampende hitte van eind juli niks te merken. Bruin, stilstaand en doods is even buiten Diessen de aanblik van het beekje. ,,Er is geen aanvoer van water’', verklaart Martijn Tholen van Waterschap De Dommel. De oorzaak laat zich makkelijk raden: de aanhoudende droogte die de regio al tijden geselt.