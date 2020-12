Opnieuw verdriet in parochie Laarbeek: pastor Arie Wester overleden

NecrologieLAARBEEK - Opnieuw heeft verdriet bij de Laarbeekse Parochie Zalige pater Eustachius van Lies-hout de boventoon. Nadat in november diaken Hans Beks overleed, is de parochie nu opgeschrikt door de dood van pater en priester Arie Wester. Hij is 81 jaar geworden.

In 1939 werd Wester geboren in Oudorp, bij Alkmaar. Daar groeide hij, samen met zijn ouders en broer, op. In 1964 is hij ingetreden in een kloostergemeenschap, vertelt pastor Geoffrey de Jong. ,,In 1968 is Arie priester gewijd. Daarna heeft hij jarenlang bij de marine gewerkt als pastor. Hij is ook op verschillende missies meegegaan. Na zijn pensioen is hij geestelijk verzorger geweest bij justitie en heeft hij bij verschillende parochies gewerkt.”

Bewust altijd ongehuwd gebleven

Zeven jaar geleden verhuisde Wester naar Lieshout. Sinds die tijd heeft hij altijd geassisteerd als priester in de gemeente Laarbeek. ,,Hij ging mee op ziekenbezoek en hielp met huwelijken, dopen, uitvaarten, missen in het bejaardenhuis, noem het maar op”, zegt De Jong. ,,Arie is altijd bewust ongehuwd gebleven om iedereen te kunnen dienen. Op alle uren van de dag wilde hij klaarstaan voor de parochianen.”

Dat was volgens De Jong ook wat hem tekende. ,,Arie was een vrolijk, zorgzaam, luisterend, opgewekt persoon. Hij was dan ook zeer geliefd bij de mensen. Met veel liefde en zorg heeft hij zijn werk gedaan. Dat werd enorm gewaardeerd, dat merk je. In de harten van mensen heeft hij een plek gevonden. Niemand is volmaakt, maar Arie heeft zoveel goeds gedaan dat mensen in onze parochie nu oprecht verdrietig zijn.”

Positieve, nuchtere aard

De band die De Jong en Wester hadden was warm: ,,Als medepriesters trek je veel met elkaar op. We hadden dan ook een heel fijne band als collega’s, maar ook als vrienden. Ik zal zijn positieve, nuchtere aard erg missen. Dat heb ik altijd erg aan hem gewaardeerd.”

Wester was al geruime tijd ziek. ,,Sinds kort zat hij in een hospice. Gelukkig heb ik hem nog een paar keer kunnen bezoeken, ondanks corona.” Aankomende vrijdag vindt de uitvaart in besloten kring plaats. Ook is er een livestream te volgen via de site van de parochie.