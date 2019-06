Oppasjuf uit Someren-Eind met 'feeling’ voor de kindjes neemt afscheid

Laatst sprak ze een vader van een peuter uit haar groep, die ze in haar beginjaren ook als peuter had. ,,Ik zei dat ik zijn karakter terugzag bij zijn zoontje. Daar moest hij heel verbaasd om lachen.” Maar Tonny Sprangers, die in 1988 begon bij peuterspeelzaal Tuimel-In in Someren-Eind, weet waarover ze praat. Ze kent haar kroost. Ook al is ‘er in al die jaren veel veranderd in het peuterwerk'. ,,Er komt veel meer administratie bij kijken. Maar ik heb dat vaak mee naar huis genomen, want je kunt niet oppassen terwijl je achter de computer zit. De kinderen hebben al je aandacht nodig. Het is hun tijd."