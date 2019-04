Oprichters Dagbesteding MeMo in Gemert: ’Wij geloven heel erg in de klik’

Etiketjes plakken, daar hebben ze allebei een hekel aan. ,,Nee, dat willen we niet. En dat doen we dan ook niet. Iedereen kan hier terecht: onze jongste cliënt is 18, de oudste 93.” ’Hier’ is in dit geval bij MeMo, de dagbesteding die Cindy Kroef-van Schijndel (39) en Emmy van den Broek-Tielemans (42) tien jaar geleden hebben opgericht. MeMo staat voor Mensen en Mogelijkheden. De twee gingen in februari 2009 van start met een zorgboerderij in Boekel, sinds afgelopen september is daar een tweede locatie bijgekomen: de voormalige kantine van de (niet meer bestaande) Atlant-kwekerij aan de Boekelseweg in Gemert. Binnenkort komt daar nog een derde locatie bij: een vaste plek in het nieuwe Kindpark Boekel.