Oproep De Peel: investeer in onze cultuur, nieuw provinciebestuur

DEURNE - Investeer in de cultuur in De Peel. Dat zorgt voor een regio waar het fijn wonen is en waar toeristen graag komen. Dat is de oproep van de cultuurwethouders aan de mensen die nu een nieuw provinciebestuur smeden.

Op de lange termijn levert investeren in cultuur een heleboel positieve dingen op, stellen de schrijvers van de brief aan informateurs Karla Peijs en Lambert Verheijen. De Peel heeft veel moois te bieden, het zou fijn zijn als dat zo kan blijven, vinden de wethouders die ‘zich zorgen maken over de houdbaarheid van de cultuur’. Deurne, Asten, Someren, Helmond, Gemert-Bakel en Laarbeek vragen daarom aandacht en hulp van de provincie.

Ze doen dit nu omdat ze er op tijd bij willen zijn nu. ,,Als er een coalitieakkoord ligt, is het te laat om dit signaal af te geven”, aldus de Deurnese wethouder Marinus Biemans. ,,Er liggen veel kansen hier. Als de provincie dat ook zo ziet, zou het fijn zijn als ze een structurele bijdrage levert. Dat kan in geld maar ook op andere manieren.”

Quote Carnaval, hiphop en toneelvere­ni­gin­gen zijn net zo goed cultuur als een expositie van een bekende schilder Marinus Biemans, cultuurwethouder Deurne

Laat de bijdrage niet alleen afhangen van wat iets snel oplevert in klinkende euro’s is de oproep vanuit De Peel. Cultuur gaat namelijk niet alleen over artistiek bezig zijn en kunst met een hoofdletter K, in een museum of theater. Het gaat ook over ander vermaak, verenigingsleven, gebruiken, gerechten, parken, scholen, bibliotheken, feesten en festivals. ,,Carnaval, hiphop en toneelverenigingen zijn net zo goed cultuur als een expositie van een bekende schilder.”

Landbouw en Brainport

De wethouders vragen het nieuwe provinciebestuur alles op waarde te schatten: sociaal, artistiek en economisch. De vrijetijdssector in De Peel groeit minder hard dan in andere delen van het land. Dit moet wat hen betreft veranderen. Daarom zijn er sinds dit jaar marketeers voor het Land van de Peel. Om het toeristisch beter op de kaart te zetten hebben de zes gemeenten de krachten van de VVV’s en Helmond Marketing gebundeld.

De bestuurders stellen dat de vrijetijdseconomie ook een bijdrage kan leveren aan de veranderingen in de landbouw en natuurontwikkeling. En mensen die richting de Brainport gaan verhuizen, wil De Peel een aantrekkelijke omgeving bieden om te leven.

Iets te beleven

Economisch gezien zijn er in De Peel ook mogelijkheden om meer te verdienen. Op het vlak van vrije tijd en toerisme liggen kansen. Maar om aantrekkelijk te zijn, moet er wel iets te zien en te beleven zijn. En dan zijn we volgens de briefschrijvers weer terug bij cultuur en vrijetijdsbesteding.

Door daar in te investeren wordt volgens de Peelbestuurders een bijdrage geleverd aan drie van de vier thema’s waarvan duidelijk is dat die belangrijk worden voor het nieuwe provinciebestuur. Dat zijn landbouw en natuur, cultuur, erfgoed en vrije tijd en leefbaarheid als onderdeel van brede welvaart. Biemans: ,,Ik zou het mooi vinden als we in het coalitieakkoord een positief antwoord op onze brief zien terugkomen.”