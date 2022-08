Oproep: zijn uw noten ook slachtoffer van de walnootboorvlieg?

Al met al een diertje dat de meeste mensen liever zien gaan dan komen. Het tegendeel is echter realiteit: hij breidt zich juist uit. Eerst zette hij vanuit zijn thuisland Noord-Amerika koers naar Europese landen als Italië, maar sinds 2015 wordt hij ook waargenomen in Nederland, vooral in het zuiden.

De walnootboorvlieg (Rhagoletis completa) is volgens deskundigen van Kenniscentrum Insecten EIS inmiddels in het hele land aan het oprukken. De larven van de vlieg eten van de bolsters van de noten (de groene verpakkingsschil waar de noot in rijpt), waardoor die verkleuren en uiteindelijk verslijmen.

Larven in noten

Het ED kreeg de afgelopen tijd een aantal meldingen binnen over de belabberde staat van de noten in bomen van lezers. Onder andere inwoners uit Deurne troffen meerdere larven aan in de bolsters: het bewijs dat ze bezoek hebben gehad van de walnootboorvlieg.

Gashelder is dat niet zomaar. Los van aantasting door het insect kunnen noten ook worden toegetakeld door bacteriebrand: de groene schil slaat dan ook zwart en vlekkerig uit. Daarnaast lijken de noten zelf te verschimmelen, terwijl dit bij aantasting van de walnootboorvlieg niet lijkt te gebeuren. Om uit te sluiten dat het om de vlieg gaat, moeten mensen dus de bolster openbreken en de noot inspecteren.

Foto's welkom

We zijn benieuwd wat de schade in onze regio is en roepen lezers op om hun getroffen noten te melden bij het ED. Dat kan via een mail naar d.broers@ed.nl. Beschrijf in de mail graag uw naam, adres en telefoonnummer en de situatie in uw notenboom. Indien mogelijk zijn foto's van de schade welkom.