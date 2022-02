Opslag van gasflessen, tanks met zwavelzuur: wijken in Deurne maken zich zorgen over gevaren van ‘hun’ industrieterrein

Woningen klokkengie­te­rij nu echt in de maak tot blijdschap van politici, inwoners van Laarbeek krijgen voorrang

AARLE-RIXTEL - ,,Er komt nu eindelijk garen op de klos.’’ Zo verwoordt Bas van Sinten (ABL) dat hij blij is dat de 63 woningen in en rond de Klokkengieterij in Aarle-Rixtel nu dan echt in de maak zijn.

17 februari